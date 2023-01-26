Шольц назвал эффективными танки Leopard 2, отправляющиеся на Украину

Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о высокой эффективности немецких танков Leopard 2. Об этом он сообщил в прямом эфире немецкого канала ZDF.

"Они очень эффективны и в этой связи они будут очень полезны", – сказал Шольц, ответив на вопрос, смогут ли танки повлиять на исход конфликта на Украине.

Канцлер Германии также отметил, что по его мнению, конфликт на Украине не закончится в скором времени. По его словам, России не стоит рассчитывать на то, что поддержка Киева со стороны Запада ослабнет.

Шольц также заявил, что НАТО не станет участником конфликта на Украине. Он уточнил, что над Украиной не будет введена бесполетная зона и исключил отправку солдат альянса на поле боя.

"Я буду все делать для того, чтобы эта война не переросла в войну между Россией и НАТО", – резюмировал канцлер.

Власти Германии ранее приняли решение предоставить украинской стороне танки. ФРГ отправит на Украину роту танков Leopard модели 2A6.

Новости часа: танки Leopard можно ввести в эксплуатацию на Украине через 2–3 месяца – МИД

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!