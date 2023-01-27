Байден подтвердил, что решения в Киеве принимает не Зеленский – Захарова

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Киеве решения принимает не украинский президент Владимир Зеленский, это недавно подтвердил американский лидер Джо Байден, сообщив о том, что ВСУ готовятся к контрнаступлению.

"Так кто принимает решение о том, что происходит на Банковой (улица в Киеве, где находятся высшие органы власти. – Прим. ред.)? Мы же понимаем, что не Зеленский, хотя он делает вид, что принимает эти решения. О том, что его ждет весной, только что сказал президент США", – передает РИА Новости ее слова.

Дипломат также напомнила, что Вашингтон пообещал украинской стороне вновь предоставить военную помощь в размере 2,5 миллиарда долларов. Соединенные Штаты намерены передать Киеву боеприпасы, бронетехнику, а также артиллерию.

Ранее Байден сообщил, что армия Украины готовится перейти в контрнаступление. По его словам, с приближением весны украинские силы работают над тем, чтобы защитить территорию.

Президент США также добавил, что Штаты передадут Украине 31 танк M1 Abrams. Он уточнил, что для реализации этой задачи необходимо время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку бойцов ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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