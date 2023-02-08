Россия сделает так, что от Украины больше не будет исходить угрозы – Небензя

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Москва сделает так, чтобы от Украины больше никогда не исходила угроза для РФ и ее союзников. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета безопасности организации.

"Мы сделаем так, что никогда в будущем с территории Украины не должна будет больше исходить угроза ни России, ни ее союзникам, ни русской культуре, ни русскому языку", – цитирует его ТАСС.

По словам дипломата, Россия искоренит на Украине героизацию нацистов, погубивших сотни тысяч не только русских, но и самих украинцев, а также поляков и евреев. Это, считает Небензя, станет основой для будущих договоренностей с Киевом.

Ранее Владимир Путин, выступая на мероприятии по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве, заявил, что готовность идти до конца за правду была и есть в характере россиян. Он также напомнил, что именно россияне в XX веке смогли низвергнуть нацизм.



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