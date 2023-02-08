Небензя оценил перспективы завершения конфликта на Украине в 2023 году

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Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине может прекратиться, когда страны Запада перестанут поставлять оружие Киеву. Об этом сообщает РИА Новости.

"Надеюсь, что когда эта накачка оружием и это безумие прекратятся, когда проводящие эту опосредованную войну против нас с помощью бедных украинцев… остановятся, когда они реалистично прислушаются к нашим обеспокоенностям, тогда, думаю, перспективы мира будут ближе", – сказал он.

Небензя подчеркнул, что на данный момент, Москва не наблюдает готовности к конструктивному взаимодействию со стороны Киева и стран Запада.

"Мы все надеемся на мир", – резюмировал постпред России, отвечая на вопрос о возможном урегулировании конфликта в 2023 году.

Ранее Небензя заявил, что на Украине формируется антихристианская, человеконенавистническая и русофобская диктатура. При этом он отметил, что тенденции по формированию авторитаризма и диктатуры на Украине начались задолго до начала спецоперации России.

До этого постпред России при ООН сообщил, что украинский народ воюет за чужие задачи, а страна превратилась в ЧВК НАТО. Небензя подчеркнул, что больше всего страдает от этого именно народ Украины.

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