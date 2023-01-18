Трагедия в Днепропетровске произошла из-за нарушения Киевом гуманитарного права – Небензя

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Трагедия в Днепропетровске не случилась бы, если бы Украина следовала гуманитарному праву, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза международной организации.

"Российская ракета, запущенная по объекту инфраструктуры города, была подбита силами ПВО Украины. Поскольку установка ПВО была в нарушение норм международного гуманитарного права <...> размещена в жилом квартале, сбитая ракета упала на жилой дом", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что если бы Киев соблюдал нормы гуманитарного права, то у российской стороны не было бы нужды осуществлять удары по объектам военной инфраструктуры, а если бы украинское руководство проявило готовность к переговорам на реалистичных условиях, то это устранило бы причины, по которым началась спецоперация.

14 января занимавший должность советника главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что причиной разрушения части дома в Днепропетровске стала работа украинской ПВО. 17 января Арестович отказался от своих слов и подал в отставку.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что ВС РФ не наносят ударов по жилым домам или объектам социальной инфраструктуры. Он также сослался на украинских экспертов, которые сходятся во мнении, что причиной трагедии в Днепропетровске стала украинская противоракета.



Песков отреагировал на сообщения об обрушении дома в Днепропетровске

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