Небензя назвал условия для окончания спецоперации России на Украине

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Специальная военная операция России на Украине будет завершена только в случае достижения ее целей, военными средствами или путем переговоров. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

"Закончить СВО можно будет лишь тогда, когда с территории Украины больше не будет исходить угроза России и не будет дискриминации для русскоязычного населения этой страны", – приводит его слова ТАСС.

Он подчеркнул, что Россия готова к сценарию, при котором цели спецоперации будут достигнуты мирными переговорами. Небензя заявил, что в противном случае задачи будут достигнуты военными средствами. По словам постпреда РФ, пока что ни Киев, ни Запад не сделали нужных выводов из конфликта на Украине.

Небензя также заявил, что киевская идея "мирного саммита" является пропагандистской пустышкой, которая нужна Украине только для того, чтобы понравиться Западу. Он подчеркнул, что Украина пытается представить ситуацию так, будто Россия не хочет мира, но при этом в Киеве не скрывают, что мир по-украински – это капитуляция РФ.

Постпред РФ помимо прочего заявил, что Россия не преследует цель разрушения государственности и деукраинизации Украины. По его словам, Россия участвует в конфликте с преступным националистическим режимом в Киеве, который провозгласил курс на дерусификацию Украины и героизацию нацистских приспешников.

Ранее Небензя прокомментировал мирный план Зеленского. Он назвал его экстравагантной идеей, оторванной от реальности.

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