Небензя покинул зал Совбеза ООН, чтобы не выслушивать выступление постпреда Украины

Фото: ТАСС/Zuma

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что не будет выслушивать выступление постоянного представителя Украины при всемирной организации Сергея Кислицы на заседании Совбеза ООН во вторник.

"Хотел бы сказать, что не буду выслушивать желчное красноречие представителя киевского режима. Он (Кислица. – Прим. ред.) в очередной раз отметился выдающимся дипломатическим твитом в позапрошлую пятницу", – сказал российский дипломат.

Небензя напомнил, что ранее представитель Украины написал в своем Twitter, что выслушивать российского представителя в ООН является "одной из самых ужасных" его обязанностей.

Запись Кислица сопроводил фотографией, на которой он показывает неприличный жест рукой и одет в футболку с нецензурной бранью в адрес российских властей.

"Тем, кто не знаком с его (Кислицы. – Прим. ред.) творчеством, настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Это, как мы уже говорили, свидетельство высокого уровня украинской дипломатии", – добавил Небензя.

Как сообщает РИА Новости, после этого российский дипломат покинул зал заседаний Совбеза Организации Объединенных Наций.

Ранее сообщалось, что Россия созывает заседание СБ ООН 9 декабря по теме поставок вооружения Украине. Как отмечал Небензя, подобное обстоятельство создает угрозу международной безопасности, поскольку западное оружие, предназначавшееся для Киева, все чаще попадает в руки террористов не только в Европе, но и на Ближнем Востоке и Африке.



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