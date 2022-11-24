Небензя допустил, что в СБ ООН показывают записанные выступления Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Bebeto Matthews

Постпред РФ при ООН Василий Небензя не исключил, что в ходе заседаний Совета безопасности ООН по Украине членам СБ показывают заранее записанные видеозаписи выступлений украинского президента Владимира Зеленского, а не его живое участие.

В среду Киев в очередной раз добился участия Зеленского в заседании Совбеза по видеосвязи, однако это противоречит регламенту. Небензя пояснил, что во время пандемии члены Совета приняли решение работать в виртуальном формате, а теперь все участники вернулись к нормальному формату работы с соблюдением всех процедур.

"Этого требуют правила, которые уже более 75 лет регулируют работу Совета безопасности. Тем более, что господин Зеленский, похоже, и не участвует в заседании. Мы, по-видимому, заслушали его очередное видеообращение. <...> И ни на одном заседании Совета, к которому господин Зеленский обращался, он не пробыл до конца, а, скорее всего, ни секунды", – приводит слова Небензи РИА Новости.

Уточняется, что после того, как по видеозаписи прозвучало обращение Зеленского, экран с его изображением погас, хотя до завершения заседания, инициированного Киевом, было еще далеко.

Также отмечается, что в беседе с коллегой из Норвегии российский постпред указал, что Зеленский не слышал его, поскольку украинского лидера не интересует мнение членов СБ, для него это просто трибуна.

На заседании Совета безопасности Организации Объединенных Наций в ночь на четверг, 24 ноября, Зеленский выступал вторым по списку, в форме видеообращения. В ходе совещания постпред РФ при ООН указал, что подобный формат недопустим, выступление президента Украины должны быть только очным.

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