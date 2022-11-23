Срочное заседание СБ ООН по Украине состоится в ночь на четверг

Фото: телеграм-канал "Постпредство России при ООН"

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил о предстоящем срочном заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Украине. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

Российский дипломат уточнил, что встреча состоится 23 ноября в 16:00 по Нью-Йорку (в полночь по московскому времени. – Прим. ред.).

Кроме того, Полянский предупредил об онлайн-выступлении президента Украины Владимира Зеленского в рамках предстоящего заседания. Это считается нарушением правил процедуры, подчеркнул дипломат.

Ранее Минэнерго Украины сообщило, что все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС на территории Украины были временно обесточены 23 ноября. Поводом для такого решения был назван российский обстрел.

Воздушную тревогу во всех регионах Украины объявили днем 23 ноября. В Одесской и Днепропетровской областях работали системы ПВО.

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