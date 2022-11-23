В Одессе и Днепропетровске работают ПВО – власти

Фото: ТАСС/Стрингер

В Одесской и Днепропетровской областях Украины работают системы ПВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления местных властей.

Во всех регионах Украины объявлена воздушная тревога. Сирены звучат в том числе в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской областях, а также в восточной части Кировоградской области страны.

"Не снимайте и не выкладывайте в социальные сети работу ПВО", – призвал жителей представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

До этого украинские СМИ сообщили, что в Одессе были слышны взрывы.

Кроме того, угроза опасности с воздуха объявлена в Киеве. Местным жителям рекомендовали спуститься в укрытия.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

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