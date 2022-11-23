В Киеве объявили воздушную тревогу

Фото: depositphotos/billperry

Киевская городская администрация объявила воздушную тревогу. Об этом говорится в ее телеграм-канале.

"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога!" – отмечается в сообщении.

В связи с воздушной тревогой граждан призвали оперативно пройти в укрытия гражданской защиты.

17 ноября сигналы воздушной тревоги прозвучали в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей.

В начале октября РФ начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. В результате были повреждены 15 важных объектов. Удары по критической инфраструктуре страны начали наносить после теракта на Крымском мосту. Владимир Путин отмечал, что удары наносятся ВС РФ из высокоточного оружия.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!