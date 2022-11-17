Воздушная тревога объявлена на востоке и юге Украины

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Воздушную тревогу объявили на востоке и юге Украины, сообщает РИА Новости.

Согласно данным онлайн-карты, о тревоге сообщили в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей

До этого сигнал воздушной тревоги сработал в Николаевской и Одесской областях.

Вечером 15 ноября украинские СМИ сообщали о взрывах в Киеве. В самом городе и по области была объявлена воздушная тревога, работали системы ПВО.

В результате российских ударов были повреждены 15 объектов украинской энергетической инфраструктуры. По словам замглавы офиса президента страны Кирилла Тимошенко, ситуация с энергоснабжением на Украине оценивается как критическая.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. По словам Владимира Путина, удары наносятся военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Взрывы произошли в Киеве и Киевской области – СМИ

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