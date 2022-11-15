В Киеве заявили, что удары по инфраструктуре Украины являются ответом на речь Зеленского

Фото: телеграм-канал SHOT

Новая атака со стороны РФ по объектам украинской инфраструктуры представляет собой ответ на речь Владимира Зеленского на саммите "Большой двадцатки". Таким мнением поделился руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак на своей странице в Twitter.

"Россия отвечает на мощную речь Зеленского на G20 новым ракетным ударом", – написал он.

Ермак также выразил сомнение в том, что российская сторона хочет прийти к миру в этом конфликте.

Ранее от украинских СМИ поступили сообщения о взрывах в Киеве вечером во вторник, 15 ноября. Уточнялось, что в самом городе и по области объявлена воздушная тревога, работают системы ПВО.

После этого энергетическая компания "ДТЭК" объявила о введении экстренных отключений света в украинской столице. Ранее установленные графики отключений теперь недействительны.

Власти Украины оценили ситуацию с энергоснабжением в государстве как критическую. Замглавы офиса президента страны Кирилл Тимошенко отметил, что этому выводу послужили российские удары по украинской инфраструктуре.

Зеленский принял участие в саммите G20, который проходит в Индонезии 15–16 ноября. Во время своего выступления он заявил, что возвращение к Минским соглашениям невозможно. По его мнению, Киеву следует предоставить новые гарантии безопасности. Он также выделил несколько требований, выполнение которых должно прекратить конфликт.

В свою очередь, член комитета ГД по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова Зеленского о "Минске-3". По мнению депутата, Киев таким образом демонстрирует отсутствие желания урегулировать конфликт.

Также украинский лидер выдвинул идею об обмене пленными по формуле "всех на всех". Зеленский попросил объединиться ради "единственно реальной модели освобождения пленников". При этом президент подчеркнул, что обмен должен распространяться и на мирных граждан.

Россию на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

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