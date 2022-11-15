Песков отреагировал на слова Зеленского о "Минске-3"

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что никакого "Минска-3" не будет. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, такие заявления украинского лидера абсолютно подтверждают отсутствие у Киева желания вести переговоры.

Ранее Зеленский во время выступления на саммите G20 заявил, что возвращения к Минским соглашениям невозможно. По его словам, Киев нуждается в новых гарантиях безопасности. Он также выделил несколько требований, выполнение которых должно прекратить конфликт.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

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