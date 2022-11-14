США не будут вести переговоры по Украине без участия Киева – Байден

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Американская сторона не будет вести переговоры по украинскому конфликту без участия представителей из Киева. С таким заявлением выступил президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Американского лидера спросили, не думает ли Вашингтон о том, что после вывода российской армии из Херсона наступил удачный момент для переговоров с РФ.

"Мы не станем вести какие-либо переговоры. Мы не делаем ничего, что касается Украины, без участия самой Украины. Это решение, которое должна принимать Украина", – цитирует Байдена ТАСС.

Американский президент также отметил, что Соединенные Штаты ждут уменьшения боевых действий на украинской территории из-за приближающейся зимы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в Турции 14 ноября действительно состоялись переговоры России и США. По его словам, встреча была организована по инициативе американской стороны.

Однако пресс-секретарь российского президента не уточнил, какой именно вопрос обсуждался представителями России и Соединенных Штатов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Россия не приемлет предварительных условий для переговоров по Украине – МИД РФ

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