Украинский депутат спрогнозировал возможную дату переговоров Москвы и Киева

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Новые переговоры России и Украины могут пройти во второй половине следующего года, считает депутат Верховной рады Давид Арахамия, который возглавлял украинскую делегацию на мирных переговорах с Москвой.

"Считаю, что это будет тогда, когда электоральные циклы начнут работать и в России, и в США. То есть где-то во второй половине следующего года. Когда уже будет стартовать президентская гонка в США", – заявил он в интервью изданию "Страна". Цитату приводит РИА Новости.

Ранее член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков заявил, что сроки переговоров между Россией и Украиной зависят от позиции партнеров Киева в Соединенных Штатах и ЕС.

При этом сенатор подчеркнул, что если Вашингтон и Брюссель продолжат провоцировать конфликт, то никаких переговоров не будет. Он отметил, что Россия не согласится с существованием нацистского государства, которое будет постоянно ей угрожать. Политик также добавил, что вопросы демилитаризации и денацификации не сняты с повестки дня.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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