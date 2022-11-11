Пользователи Twitter раскритиковали слова Зеленского о переговорах с РФ

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Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского, который заявил, что не закрывал двери для переговоров с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Один из пользователей выразил мнение, что в заявлениях президента Украины о мирных переговорах нет искренности. По его словам, силы, которые стоят за Зеленским, не планируют участвовать в мирных переговорах.

Другой комментатор поддержал первого и заявил, что Вашингтон будет растягивать этот конфликт по своему усмотрению, а украинский лидер является лишь марионеткой в их руках.

"Зеленский хочет, чтобы мы поверили в то, что у него есть какое-либо право голоса в этом опосредованном конфликте или что ему решать, начинать или не начинать какие-либо мирные переговоры с Россией? Он делает только то, что ему приказывают в Вашингтоне, и они будут продолжать этот конфликт. Стыдно должно быть", – написал пользователь Twitter.

Еще один выразил мнение, что Зеленский не спешит отказываться от помощи в виде определенных средств или поставки вооружений. Другой комментатор заявил, что слова президента Украины ничего не значат, а этот случай не является исключением.

"Как он может говорить о мирных переговорах, если позволяет таким, как Борис Джонсон, мешать заключению соглашения с Россией?" – написал один из пользователей.

Ранее Зеленский выразил готовность начать диалог с Россией. При этом он отметил, что речь идет о той России, которая "действительно готова к миру".

Он также выразил обеспокоенность из-за заявлений республиканцев в США о возможной приостановке помощи Киеву.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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