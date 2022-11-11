Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода ВС РФ

Фото: AP Photo/Susan Walsh

Президент США Джо Байден заявил, что не видит решения конфликта на Украине без ухода военнослужащих России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока (Владимир) Путин не уйдет из Украины", – сказал глава Белого дома.

До этого президент Украины Владимир Зеленский называл условия для начала переговоров с Москвой. В их числе восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН и возмещение всех убытков, нанесенных в ходе спецоперации. Кроме того, президент Украины потребовал наказать каждого военного преступника и предоставить гарантии, что это не повторится.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что администрация Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.



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