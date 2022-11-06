США в частном порядке просят Украину показать РФ свою открытость для переговоров – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает президента Украины Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

По словам собеседников издания, эти требования направлены на то, чтобы сохранить моральное достоинство в глазах своих международных сторонников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна выступает за проведение переговоров между Россией и Украиной. По словам Эрдогана, переговоры окажут помощь в скорейшем прекращении конфликта между двумя государствами.

До этого с предложением провести переговоры между двумя странами выступил Папа Римский Франциск. Он решил, что организовать встречу Путина и Зеленского можно в Ватикане.

Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Украина отказалась от переговоров по наставлению Запада.

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