Папа Римский предложил провести встречу Путина и Зеленского в Ватикане

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Папа Римский Франциск предложил провести переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским в Ватикане, рассказал РИА Новости председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

"Я созванивался с папой Римским сегодня, он благословил заявить от него, что он готов предоставить инфраструктуру Ватикана – а это не только сам Ватикан, но и много зданий в Риме – для проведения встречи Путина и Зеленского", – рассказал Севастьянов.

По его словам, также Папа Римский Франциск предложил провести в Ватикане конференцию по безопасности в Европе с участием России, Украины, европейских стран и НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон призвал Папу Римского Франциска выйти на связь с Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, чтобы разрешить конфликт на Украине путем дипломатии.

До этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что украинской стороне нужно самостоятельно принять решение по поводу начала диалога с РФ. Он отмечал, что Евросовет и так оказывает поддержку в финансовом, военном и политическом планах, однако Киев сам является хозяином своей судьбы.



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