Макрон попросил Папу Римского позвонить Путину и Байдену для решения конфликта на Украине

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Французский лидер Эммануэль Макрон призвал Папу Римского Франциска выйти на связь с Владимиром Путиным и президентом США Джо Байденом, чтобы разрешить конфликт на Украине дипломатическим путем. Об этом пишет издание Point.

Встреча понтифика и президента Франции состоялась в понедельник, 24 октября, в Ватикане.

"Я призвал Папу Франциска позвонить Владимиру Путину и Патриарху Московскому Кириллу, а также Джо Байдену", – рассказал Макрон.

Ранее президент Франции заявил, что не может дать объяснения шагам Путина на Украине. Политик выразил мнение, что речь идет о комбинации ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и последствий изоляции в период пандемии коронавируса.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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