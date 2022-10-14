В МИД заявили о недоговороспособности США

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

США сегодня, как и во времена Карибского кризиса, не хотят учитывать озабоченности России, связанные с прямыми угрозами ее безопасности, тем самым демонстрируя недоговороспособность, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что если провести параллели между Карибским кризисом и нынешним обострением в отношениях России с США, то в обоих случаях речь идет о деструктивном для международной безопасности и стратегической стабильности стремлении Вашингтона к обретению решающего военно-стратегического превосходства. Их цель – любыми методами обеспечить для США глобальное доминирование, подчеркнул дипломат.

Он добавил, что из такого поведения Вашингтона вытекает проблема – "патологическое нежелание США признавать право других государств на защиту своих жизненно важных интересов".

"Именно в этом первопричина нынешнего кризиса вокруг Украины. Соответственно, аналогия с Карибским кризисом может быть в том, что и в начале 1960-х, и сейчас в Вашингтоне не считают важным учитывать законные озабоченности нашей страны, связанные с прямыми угрозами для ее безопасности", – объяснил замминистра.

Рябков напомнил, что 60 лет назад у советского лидера Никиты Хрущева и президента США Джона Кеннеди хватило мудрости выработать геополитический компромисс, позволивший избежать ядерного апокалипсиса: Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет "Юпитер" из Турции, а Москва вернула доставленные на "остров Свободы" советские ракеты.

"Сейчас, к сожалению, ситуация иная. Америка недоговороспособна и вместе со своими западными союзниками прямо подталкивает Киев к наращиванию военных действий на нашей территории, собираясь воевать до "последнего украинца", чтобы нанести России "стратегическое поражение", – подчеркнул дипломат.

Он заявил, что в таких условиях вся ответственность за дестабилизацию международной архитектуры безопасности лежит на США.

По мнению Рябкова, американцы повышают ставки вокруг Украины, уверовав в способность удаленно контролировать эскалацию без ущерба для себя. Москва при этом надеется, что американские политики осознают ответственность, как при разрешении Карибского кризиса, разумных альтернатив этому не существует.

Замглавы МИД считает, что такое развитие событий нужно предотвратить – этого требует содержание заявлений о недопустимости ядерной войны, принятых на высшем уровне в российско-американском формате.

"Хотелось бы надеяться, что нынешние политики в США осознают наконец свою ответственность за судьбы мира, который был продемонстрирован советскими и американскими руководителями при выработке политико-дипломатического разрешения Карибского кризиса. Разумных альтернатив этому просто не существует", – заключил Рябков.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что не верит в вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне обсуждают возможность такого развития событий.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что ежедневное упражнение лидеров США и стран ЕС в ядерной риторике является чрезвычайно пагубной практикой, в которой Москва не намерена принимать участия. Песков подчеркнул, что Россия не будет принимать участия "в этих упражнениях".

Карибским кризисом называют произошедшее осенью 1962 года обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе в ответ на размещение Вашингтоном ракет средней дальности в Турции. Кризис стал высшей точкой холодной войны.



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