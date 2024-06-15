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15 июня, 20:38

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Глава саудовского МИД: процесс урегулирования конфликта на Украине требует участия РФ

В саудовском МИД заявили, что для урегулирования конфликта на Украине нужно участие РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Любой заслуживающий доверия мирный процесс, направленный на урегулирование украинского конфликта, требует участия России. Об этом в ходе выступления на саммите по Украине в Швейцарии заявил глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

"Мы считаем важным, чтобы международное сообщество поощряло любой шаг к серьезным переговорам, которые потребуют сложных компромиссов в рамках дорожной карты, ведущей к миру", – цитирует его ТАСС.

Глава саудовского МИД выразил надежду, что итоги конференции будут отражать эти цели.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что на саммите в Швейцарии должны обсуждать инициативы Владимира Путина по Украине, чтобы спасти мир. По ее словам, российский президент сказал и показал реальный путь к миру. Не увидеть и не понять это могут только те, кто не хочет мира, добавила Захарова.

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