Володин: часть депутатов Верховной Рады начала обсуждать предложения Путина

Фото: kremlin.ru

Часть депутатов Верховной Рады начала обсуждать предложения Владимира Путина по началу мирных переговоров, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Правильно, чтобы украинские депутаты начали обсуждение предложений Путина, если думают о своих гражданах и желают сохранить государство. По нашей информации, поступающей по парламентской линии, часть депутатов Верховной Рады уже начала делать это", – подчеркнул он в своем телеграм-канале.

Он также заявил, что в настоящий момент Рада осталась единственным легитимным органом власти на Украине. В связи с этим она должна принимать участие в процессе достижения каких-либо договоренностей по урегулированию конфликта, отметил Володин.

Председатель Госдумы также считает, что украинская сторона должна вести переговоры "от имени граждан своей страны". При этом он уточнил, что срок полномочий Владимира Зеленского подошел к концу, "и этим все сказано".

Кроме того, Володин поделился мнением о том, что мирная конференция по Украине, которая должна была состояться 15 июня в Швейцарии, потеряла смысл после того, как Путин предложил условия мирного урегулирования.

Он также обратил внимание, что российский президент предложил формулу мира не только по украинскому конфликту. Она позволит изменить ситуацию и в Европе, счел парламентарий.

Путин назвал условием начала переговоров по мирному урегулированию между Москвой и Киевом вывод украинских войск с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, перед началом переговорного процесса Украина должна будет направить России официальное уведомление о том, что отказывается от присоединения к НАТО. Если это будет выполнено, незамедлительно последует приказ о прекращении огня, заверил Путин.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что озвученные условия урегулирования на Украине являются комплексной и глубокой мирной инициативой, а не ультиматумом.

Представитель Кремля также уточнил, что условия России являются бессрочными. Однако он обратил внимание, что ситуация на фронте быстро меняется.