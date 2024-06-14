Песков назвал обозначенные Путиным условия для мирных переговоров бессрочными

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Условия для ведения мирных переговоров, обозначенные Владимиром Путиным, бессрочные. Однако условия на фронте быстро меняются, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря российского лидера, наступит момент, когда ситуация в зоне боевых действий поменяется таким образом, что для Киева это будет означать очередное ухудшение позиций. На Украине могут задуматься, стоит ли так рисковать или прислушаться к инициативе РФ, добавил политик.

Песков подчеркнул, что предложение Путина о начале переговоров было публичным, оно доступно в письменном виде в СМИ. Необходимости оформлять сказанное президентом документом или письмом нет. Кроме того, инициатива Путина была озвучена в том числе в связи в предстоящей конференцией по Украине в Швейцарии, указал представитель Кремля.

Он отметил, что российский лидер уже получил доклад о реакции на его мирные предложения со стороны генсека НАТО Йенса Столтенберга и украинского президента Владимира Зеленского. Их комментарии были предсказуемыми, сказал Песков. Однако озвученные Путиным мирные предложения – это не предупреждение и не ультиматум, а именно мирные инициативы. Они, по его словам, были выдвинуты для украинской стороны и ее легитимных представителей.

Кроме того, когда речь идет о такой ситуации, как гибель журналистов, то Запад проявляется в своей позиции двойные стандарты, прокомментировал политик и добавил, что они не просто "бросаются в лицо", но и становятся неотъемлемым атрибутом.

Ранее президент РФ заявил, что страна призывает перевернуть трагическую страницу истории и постепенно восстанавливать отношения с Украиной. По его словам, главное условие для начала мирных переговоров – полный вывод Киевом войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.