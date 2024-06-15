Собянин: около миллиона человек присоединились к проекту "Открой#Моспром" с начала года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Около миллиона граждан стали участниками проекта "Открой#Моспром" в этом году. Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Проведено больше 450 экскурсий на предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей. Желающие могли познакомиться с работой различных фабрик – от производства мороженого до изготовления систем для управления ж/д стрелками и шлагбаумами", – говорится в его публикации.

Градоначальник обратил внимание, что у желающих была возможность посетить производство российских банкоматов. В современном оборудовании предусмотрена функция рециркуляции денег, благодаря которой граждане получают купюры, внесенные другим человеком, в результате чего отпала необходимость в постоянной инкассации, объяснил мэр.

По его словам, сейчас участниками проекта являются свыше 130 столичных промышленных предприятий. С момента его запуска 5,5 года назад к нему присоединились 16 миллионов человек.

Оборот московских производителей пищевой промышленности в январе – марте этого года вырос на 10,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Сейчас он составляет 186,8 миллиарда рублей.

Из полученной суммы 41,3 миллиарда рублей приходится на мясоперерабатывающие предприятия, 28 миллиардов рублей – на производителей молочной продукции, 25,8 миллиарда рублей – на предприятия по выпуску хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

