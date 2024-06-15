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15 июня, 18:09

Политика

Якушев будет совмещать посты полпреда в УрФО и врио секретаря генсовета ЕР

Фото: ТАСС/POOL/Рамиль Ситдиков

Полномочный представитель российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев останется на своем посту и будет совмещать работу в должности врио секретаря генсовета "Единой России". Об этом ТАСС заявили в аппарате полпреда.

На встрече с представителем партии Дмитрием Медведевым он сообщил, что продолжит работу, которая проводилась в "Единой России". По словам Якушева, правительство РФ уже готовит новые нацпроекты, и по поручению кабмина они должны быть подготовлены до конца 2024 года. Партия принимает и будет принимать активное участие в этих вопросах, добавил он.

Якушев также отметил, что продолжит взаимодействовать с бывшим секретарем генсовета "Единой России", врио главы Республики Алтай Андреем Турчаковым. Он пообещал оказывать ему поддержку не только в рамках передачи дел, но и в ходе подготовки к выборам.

Ранее Турчак попросил Медведева освободить его от обязанностей секретаря генсовета ЕР в связи с подготовкой к выборам и изменениями в его трудовой биографии. Причину такого решения председатель партии назвал уважительной. Врио секретаря генсовета "Единой России" назначен Якушев.

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