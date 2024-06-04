Турчак стал врио главы Республики Алтай

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Андрей Турчак назначен на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Этим же указом президент принял отставку Олега Хорохордина с поста главы республики. Документ вступил в силу со дня подписания, то есть 4 июня.

Ранее президент провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Совфеда Андреем Турчаком и предложил ему занять должность врио главы Республики Алтай.

Российский лидер попросил Турчака вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Он назвал Алтай перспективным субъектом, который стремительно развивается.

До этого Олег Хорохордин покинул пост главы Республики Алтай и заявил, что переходит на новое место работы. Он выразил благодарность Путину за поддержку региона и особое отношение к Алтаю. Также он поблагодарил администрацию президента, кабмин и лично премьер-министра Михаила Мишустина за помощь республике.

