Путин предложил Турчаку возглавить Республику Алтай

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Совфеда Андреем Турчаком и предложил ему занять должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Беседа прошла в формате видеоконференции.

"У вас был хороший опыт работы в регионе в исполнительных органах власти, в Пскове – с хорошим результатом. Уже последние несколько лет вы работаете в Совете Федерации, тоже очень важная работа, и в партии "Единая Россия", – отметил президент РФ.

Вместе с тем российский лидер попросил Турчака вернуться в исполнительные органы власти и возглавить один из регионов. Он назвал Алтай перспективным субъектом, который стремительно развивается.

В свою очередь, Турчак поблагодарил Путина за оказанное доверие и заявил, что сделает все необходимое.

"Республика Алтай действительно – это уникальная земля с большим потенциалом. Там живут замечательные и трудолюбивые люди. Сделаю все, чтобы заручиться их поддержкой в ходе избирательной кампании на выборах и приложу все свои силы, чтобы раскрыть богатый потенциал Республики Алтай", – сказал он.

Путин добавил, что Республика Алтай является непростым и многонациональным регионом с глубокой историей.

Ранее Олег Хорохордин покинул пост главы Республики Алтай и заявил, что переходит на новое место работы. Он выразил благодарность Путину за поддержку региона и особое отношение к Алтаю. Также он поблагодарил администрацию президента, кабмин и лично премьер-министра Михаила Мишустина за помощь республике.

