Песков заявил, что обсуждения объединения Республики Алтай и Алтайского края нет

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В Кремле не обсуждают возможность объединения Республики Алтай и Алтайского края. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о якобы планирующемся объединении двух субъектов страны.

Он отметил, что каждый конкретный случай уникален. Сейчас нет никаких обсуждений этого вопроса, данная тема не стоит на повестке дня, добавил политик.

Ранее сообщалось, что глава Республики Алтай Олег Хорохордин сложил полномочия и заявил, что переходит на новое место работы. Он выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку региона и особое отношению к Алтаю.

Также он поблагодарил администрацию президента, кабмин и лично премьер-министра Михаила Мишустина за помощь республике. За совместную работу он выразил благодарность местной администрации и жителям Алтая.