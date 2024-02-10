Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на Алтае

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Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Республике Алтай. Об этом сообщается на сайте алтае-саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что интенсивность в эпицентре была на уровне 6,4. Он находился в горной местности.

По информации на сайте сейсмологической опытно-методической экспедиции МЧС Казахстана, землетрясение силой 2 балла ощущалось также на территории города Риддера.

Ранее землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали около Командорских островов в Камчатском крае. Угроза цунами не объявлялась.

До этого экстренные службы Краснодара получили ряд обращений от местных жителей о нескольких подземных толчках. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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