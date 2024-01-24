Жители Краснодара сообщили о подземных толчках

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Экстренные службы Краснодара получили ряд обращений от местных жителей о нескольких подземных толчках. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на службу 112.

При этом информация о пострадавших и разрушениях не поступала, уточнила собеседница агентства.

По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, в 29 километрах к юго-западу от Краснодара произошло землетрясение магнитудой 4,5. Уточняется, что очаг залегал на глубине 10 километров.

Ранее сегодня у восточного побережья Камчатки зарегистрировали семь землетрясений магнитудой от 3,5 до 5,2. Наиболее сильный толчок произошел в 16:56 по местному времени (07:56 по московскому). Его эпицентр находился в Кроноцком заливе в 127 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского.

До этого в МЧС Казахстана сообщили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр располагался на глубине 65 километров в 264 километрах к юго-востоку от города.

Восемь человек пострадали в результате землетрясения в Алма-Ате