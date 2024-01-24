Семь землетрясений за сутки произошли у восточного побережья Камчатки

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У восточного побережья Камчатки зарегистрировали семь землетрясений магнитудой от 3,5 до 5,2, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный филиал Единой геофизической службы РАН.

Наиболее сильный толчок произошел в 16:56 по местному времени (07:56 по московскому). Его эпицентр находился в Кроноцком заливе в 127 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 37 километров под морским дном.

В главном управлении МЧС России по региону сообщили, что, судя по инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до двух баллов. Никто не пострадал. Разрушений также нет. Угроза цунами не объявлялась.

Остальные шесть землетрясений в населенных пунктах не ощущались.

Ранее в МЧС Казахстана сообщили о землетрясении магнитудой 6,7, которое наблюдалось в Алма-Ате. Эпицентр располагался на глубине 65 километров в 264 километрах к юго-востоку от города.

В пресс-службе городского управления общественного здравоохранения заявили, что число пострадавших в результате землетрясения выросло до 67, 12 из которых – дети. Уточняется, что примерно 8 человек госпитализировали, остальных после осмотра направили на амбулаторное лечение.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в районах Казахстана и Киргизии