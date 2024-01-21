Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у восточного побережья Камчатки

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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,4 в акватории Тихого океана у восточного побережья Камчатки. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала Единой геофизической службы РАН.

Там указано, что эпицентр землетрясения произошел в 17:50 по местному времени (08:50 по московскому) и находился в 127 километрах восточнее Петропавловка-Камчатского. Очаг залегал на глубине 40 километров под морским дном, говорится в сообщении.

В региональном главке МЧС РФ "Интерфаксу" заявили, что, судя по инструментальным данным, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского землетрясение ощущалось силой до трех баллов. В ведомстве добавили, что жертв и разрушений нет, также угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в Колумбии. По информации геологической службы страны, подземные толчки произошли в 6 километрах от города Ансермануэво на западе государства. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километров. Данные о жертвах не поступали.

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в шести километрах от Тбилиси