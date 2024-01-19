Землетрясение магнитудой 6,4 произошло возле побережья Королевства Тонга

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Землетрясение магнитудой 6,4 было зафиксировано около побережья Королевства Тонга. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на Геологическую службу США.

Отмечается, что эпицентр толчков располагался в 245 километрах к северу от столицы государства, города Нукуалофа, население которого составляет около 22 тысячи человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 218 километров.

На момент публикации о возможных пострадавших или каких-либо разрушениях не сообщалось. Угроза цунами также не объявлялась.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло на острове Минданао на Филиппинах. Подземные толчки зафиксировали в 26 километрах к северо-востоку от города Хинатуан. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

До этого сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в акватории озера Байкал рядом с населенным пунктом Сахули Курумканского района Бурятии. Толчки могли почувствовать жители Северо-Байкальского, Баргузинского и Курумканского районов, а также Улан-Удэ и Северобайкальска.

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