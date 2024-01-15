15 января, 17:29Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Бурятии
Фото: 123RF/giobbi
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 в акватории озера Байкал рядом с населенным пунктом Сахули Курумканского района Бурятии. ГУ МЧС России по республике рассказало о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"В 20:52 (15:52 по московскому времени) произошло сейсмособытие в 58 километрах северо-западнее населенного пункта Сахули. Магнитуда 5,7. Энергетический класс 14,3", – уточняется в публикации.
По данным МЧС, обошлось без пострадавших и каких-либо повреждений.
Толчки могли почувствовать жители Северо-Байкальского, Баргузинского и Курумканского районов, а также Улан-Удэ и Северобайкальска.
Ранее два землетрясения произошли на Камчатке. На территории Мильковского муниципального округа зафиксировали сейсмическое явление мощностью 3,3 балла на глубине 10 километров, а второе землетрясение магнитудой 3,9 произошло в акватории Кроноцкого залива, на глубине 38 километров.
Уточняется, что в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались. В единую диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края звонков от граждан не поступало.
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