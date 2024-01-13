Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Аляски

Фото: depositphotos/vchalup2

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло около берегов американского штата Аляска. Об этом со ссылкой на Геологическую службу США сообщает ТАСС.

Эпицентр стихии находился в 228 километрах к юго-западу от города Джуно с населением около 32,7 тысячи человек, очаг землетрясения залегал на глубине около 20 километров.

На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалосб, что два землетрясения произошли на Камчатке 6 января. На территории Мильковского муниципального округа произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 10 километров, а второе землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива, на глубине 38 километров.

Уточняется, что в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались.

Новости мира: землетрясение магнитудой 6,2 произошло в Чили