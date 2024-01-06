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Два землетрясения произошли на Камчатке 6 января, в населенных пунктах региона подземные толчки не ощущались. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС РФ.

Отмечается, что на территории Мильковского муниципального округа произошло землетрясение магнитудой 3,3 на глубине 10 километров. Эпицентр расположился в 56 километрах юго-восточнее поселка Лазо.

Как уточняет Камчатский филиал геофизической службы РАН, второе землетрясение магнитудой 3,9 зафиксировали в акватории Кроноцкого залива, на глубине 38 километров. Эпицентр находился в акватории Кроноцкого залива, в 205 километрах восточнее села Мильково.

Добавляется, что граждане в связи с этим не звонили в единую диспетчерскую службу муниципальных районов Камчатского края.

Между тем с понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 850 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

Правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны. Средства будут направлены на закупку товаров первой необходимости, в число которых входят питьевая вода, провизия, газовые плиты и топливо.

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