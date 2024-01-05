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05 января, 11:05

Происшествия

Япония выделит 32,7 млн долларов на оказание помощи пострадавшим от землетрясений

Фото: ТАСС/AP/Kyodo News

Правительство Японии планирует направить 32,7 миллиона долларов на помощь пострадавшим от землетрясений в центральной части страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минфина Японии Сюнъити Судзуки.

"Мы должны направить необходимые средства на помощь местным жителям, оказавшимся в беде", – подчеркнул он.

Средства будут направлены на закупку товаров первой необходимости, в число которых входят питьевая вода, провизия, газовые плиты и топливо. В ближайшее время правительство также намерено согласовать экстренный пакет финансовой помощи, средства из которого пойдут на постройку новых домов.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 650 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

Число погибших в результате серии землетрясений увеличилось до 92 человек. Также при стихийных бедствиях травмы получили более 250 человек. Помимо этого, экстренные службы не могут установить местонахождение еще 242 человек.

По последним данным, в результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.

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