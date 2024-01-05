Число жертв землетрясений в Японии увеличилось до 92

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Число погибших в результате серии землетрясений, которые продолжаются в Японии уже пятый день, увеличилось до 92 человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные региональных властей.

Также при стихийных бедствиях травмы получили более 250 человек. Помимо этого, экстренные службы не могут установить местонахождение еще 242 человек.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 650 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

По последним данным, в результате серии землетрясений наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.