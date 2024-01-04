В Японии в зоне землетрясений до сих пор не могут найти 80 человек

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Японские экстренные службы не могут обнаружить по меньшей мере 80 человек в префектуре Исикава, сильнее всего пострадавшей от землетрясений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональные власти.

Сообщается, что в зоне землетрясений продолжается поисково-спасательная операция. В последний раз спасателям удалось извлечь из-под завалов восьмидесятилетнего местного жителя, который провел под обломками своего дома более двух суток.

По последним данным, в результате серии землетрясений, наибольший ущерб понесла префектура Исикава. Там в результате подземных толчков было разрушено более 250 домов.

С понедельника, 1 января, в Японии произошло уже более 650 землетрясений различной силы. Магнитуда самого мощного из них составила 7,6. Сейсмологи предупреждают, что афтершоковые толчки будут продолжаться в этом регионе около недели.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате прошедшей в Японии серии землетрясений увеличилось до 62 человек. Более 100 человек получили травмы различной степени.