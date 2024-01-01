Угроза цунами на побережье Сахалина не подтвердилась – МЧС

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На Сахалине отменена угроза цунами. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

Как сообщили в ведомстве, угроза цунами на юго-западном побережье Сахалина не подтвердилась. Максимальная высота волны была зарегистрирована в МО Холмский и составила 18 сантиметров.

Эвакуация и включение системы оповещения населения не пригодились, так как ожидаемая высота волны, по прогнозам, не превышала 50 сантиметров, следовательно, угрозы для жизнедеятельности населения не было.

Угроза цунами была объявлена накануне на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае после серии землетрясений в Японии.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра. В настоящий момент о пострадавших не сообщалось.