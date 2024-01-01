Не менее шести зданий обрушились в результате землетрясений в Японии

Фото: телеграм-канал Readovka

По меньшей мере шесть домов обрушились при землетрясениях в Японии. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря кабинетам министров Ёсимаса Хаяси.

Как подчеркнул Хаяси, число пострадавших уточняется. Также он отметил, что в штаб национального метеорологического управления страны приходят сообщения о повреждениях не менее ста зданий.

Представители Главного метеорологического агентства также сообщили, что нынешнее землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. До этого подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра. В настоящий момент о пострадавших не сообщалось.

После серии землетрясений угроза цунами объявлена на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае после серии землетрясений в Японии.