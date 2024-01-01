01 января, 13:41Происшествия
Не менее шести зданий обрушились в результате землетрясений в Японии
Фото: телеграм-канал Readovka
По меньшей мере шесть домов обрушились при землетрясениях в Японии. Под завалами могут находиться люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального секретаря кабинетам министров Ёсимаса Хаяси.
Как подчеркнул Хаяси, число пострадавших уточняется. Также он отметил, что в штаб национального метеорологического управления страны приходят сообщения о повреждениях не менее ста зданий.
Представители Главного метеорологического агентства также сообщили, что нынешнее землетрясение в японской префектуре Исикава стало самым мощным для региона полуострова Ното с 1885 года.
В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. До этого подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.
После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра. В настоящий момент о пострадавших не сообщалось.
После серии землетрясений угроза цунами объявлена на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае после серии землетрясений в Японии.
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