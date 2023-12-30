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30 декабря, 09:07

Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Индонезии

Фото: ТАСС/EPA/ADI WEDA

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у побережья Индонезии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр находился в 414 километрах к юго-западу от города Банда-Ачех (остров Суматра). Там проживают 250 тысяч человек.

Очаг залегал на глубине 10 километров, добавили в сообщении. О разрушениях и пострадавших не сообщалось, угрозу цунами не объявляли.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Эпицентр расположился в 107 километрах к юго-востоку от города Курильска.

До этого у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 134 километрах от города Темуко, где проживают 238 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции

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