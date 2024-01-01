Три землетрясения произошли 31 декабря в провинции Хаккари на юго-востоке Турции

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Три землетрясения произошли 31 декабря 2023 года в провинции Хаккари на юго-востоке Турции. Об этом со ссылкой на заявление местных властей сообщает РИА Новости.

Первое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в 19:37 по московскому времени. В 19:52 в Хаккари произошел новый толчок магнитудой 3,5, а уже в 20:06 случилось третье землетрясение магнитудой 4,5.

На данный момент о разрушениях и пострадавших не сообщается. Оперативные группы сканируют местность на предмет последствий землетрясения.

Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Эпицентр расположился в 107 километрах к юго-востоку от города Курильска.

До этого у побережья Чили произошло землетрясение магнитудой 5,9. Эпицентр подземных толчков находился в 134 километрах от города Темуко, где проживают 238 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировали в Турции