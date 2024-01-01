Угроза цунами объявлена на Сахалине после серии землетрясений в Японии

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На Сахалине объявили угрозу цунами после серии землетрясений в западной части Японии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

"Центром цунами ГУ "Сахалинское УГМС" объявлена тревога цунами. Под воздействие волн цунами могут попасть прибрежные части западного побережья Сахалина", – говорится в сообщении.

В указанных районах включили систему оповещения об опасности.

На фоне произошедшего в российском регионе подготовили все силы и средства для ликвидации последствий возможного прохождения волн цунами.

Вместе с этим угрозу цунами объявили во Владивостоке и Находкинском городском округе.

По прогнозам администрации Владивостока, цунами настигнет берегов города в 19:36 по местному времени. Рыбаков призвали вернуться на берег. В Находкинском городском округе после произошедшего включили сирены оповещения. При этом угрозы для местного населения нет, добавили в администрации.

Между тем в телеграм-канале управления МЧС РФ по Камчатскому краю сообщается, что угрозы цунами для местных жителей нет.

Ранее в западной части Японии произошла серия землетрясений магнитудой 7,6, 5,4, 5,2 и 4,9. В результате произошедшего там объявили угрозу цунами. Данные о пострадавших уточняются.

