Серия мощных землетрясений произошла на западе Японии

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В западной части Японии произошли сразу два мощных землетрясения магнитудой 5,4 и 7,6. Об этом сообщается на сайте национального метеорологического управления страны.

Первые подземные толчки ощущались около 16:06 по местному времени (около 10:06 по московскому времени), второе землетрясение произошло около 16:10 по местному времени (около 10:10 по московскому времени). Сейсмическая активность ощущалась в городах Осака, Киото и Токио.

В результате произошедшего на всем западном побережье Японии объявили угрозу цунами. Волны от 1,2 до 0,5 метра уже зафиксировали в японской префектуре Исикава. О пострадавших не сообщалось.

По информации агентства "Киодо", из-за землетрясения в японской префектуре Исикава приостановили движение всех скоростных поездов. В свою очередь, телеканал NHK сообщает, что железнодорожный транспорт прекратил работу между станциями Токио и Одавара, а также Тоенаси и Син-Кобе.

До этого землетрясение магнитудой 6,5 произошло в районе Курильских островов. Эпицентр располагался в 107 километрах к юго-востоку от города Курильска. В результате произошедшего никто не пострадал.

