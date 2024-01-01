Фото: За 2 часа на западном побережье Японии произошло 29 землетрясений

За два часа в Японии было зафиксировано 29 землетрясений. Об этом сообщается на сайте национального метеорологического управления страны.

Сообщается, что в течение чуть более двадцати часов в Японии было зафиксировано почти 30 землетрясений. Самым сильным стало землетрясение магнитудой 7,6 с крайне близким к поверхности очагом. В среднем магнитуда толчков была в пределах от 4,5 до 5,7.

После серии землетрясений на всем западном побережья Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю была объявлена угроза мощного цунами. Правительство Японии и комитет по атомной энергии создали штаб по предупреждению аварий на АЭС и ведет сбор информации по состоянию АЭС Сика, два реактора станции остановлены.

Сообщается также, что повторные землетрясения в японской Исикаве могут продолжаться еще неделю, особенно в ближайшие два-три дня. Сила подземных толчков может достигать 7 баллов.

В понедельник, 1 января, на западе Японии произошла серия мощных землетрясений. До этого на западе страны зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6. Сейсмическая активность ощущалась в городах Осака, Киото и Токио. Менее чем через час в стране повторились подземные толчки магнитудой 4,9 и 5,2. Их зафиксировали в 17:02 и в 17:07 по местному времени (в 11:02 и 11:07 по московскому).

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра. О пострадавших не сообщалось.

Угроза цунами объявлена на Сахалине после серии землетрясений в Японии.