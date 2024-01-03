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03 января, 04:10

Происшествия

Количество погибших при землетрясениях в Японии возросло до 62

Фото: AP Photo/Hiro Komae

Число погибших в результате прошедшей в Японии серии землетрясений увеличилось до 62 человек. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные местных властей.

Более 100 человек получили травмы различной степени. Большая часть жертв подземных толчков – жители префектуры Исикава, которая была в эпицентре подземных толчков.

В понедельник, 1 января, в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны достигали от 1,2 до 0,5 метра. Через некоторое время предупреждение о вероятности цунами отменили для всего западного побережья страны.

Новости мира: число жертв землетрясения в Афганистане превысило 2,4 тысячи человек

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