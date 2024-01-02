В Японии сняли предупреждение об угрозе цунами для всего западного побережья

Фото: depositphotos/kharhan

Японское метеорологическое агентство полностью отменило предупреждение об угрозе цунами для всего западного побережья страны. Об этом свидетельствуют данные прогностической карты агентства.

Так, территория вдоль всего побережья окрашена на сайте в синий цвет. Это означат, что у береговой линии возможно некоторое изменение уровня воды, однако цунами больше не прогнозируется.

1 января в Японии была зафиксирована серия мощных землетрясений. Подземные толчки магнитудой 5,4 и 7,6 были зафиксированы на западе страны.

После землетрясений в Японии объявили угрозу цунами. По сообщениям СМИ, в префектуре Исикава волны уже достигали от 1,2 до 0,5 метра. По последним данным, в результате землетрясений погибли шесть человек.

Также угроза цунами была объявлена на Сахалине, в Хабаровском и в Приморском крае. Однако позже угрозу цунами на Сахалине отменили, так как она не подтвердилась. Максимальная высота волны была зарегистрирована в МО Холмский и составила 18 сантиметров.